Областные власти требуют от "Ленты" восстановить транспортную развязку у "Арены Омск"
Экономика  •  11 июля 2017, 11:25, последнее обновление 11 июля 2017, 13:10  •  печать

Областные власти требуют от "Ленты" восстановить транспортную развязку у "Арены Омск"

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При строительстве торгового комплекса у "Арены Омск" подрядчик демонтировал часть сооружений, принадлежащих Омской области.

В Арбитражный суд Омской области от министерства имущественных отношений Омской области поступил встречный иск к ООО "Лента". Напомним, питерский ритейлер пытается отсудить у региональных властей землю под парковочными местами, признав право облправительства на объекты благоустройства у "Арены Омск" отсутствующим. В свою очередь, в главном имущественном ведомстве региона считают, что при строительстве торгового комплекса на Левом берегу часть сооружений, принадлежащих Омской области, была демонтирована. А именно: снят асфальт и бордюрные камни.

В адрес ООО "Лента" направлялась претензия о добровольном исполнении требования о восстановлении реконструированного сооружения. Но в добровольном порядке оно исполнено не было. Это и стало предметом встречного иска Минимущества. По мнению властей, ООО "Лента" обязано привести сооружение площадью 70 600 кв. м (транспортнную развязку по улице Лукашевича с подъездными дорогами) в прежнее состояние согласно технической документации.

- Из проектной документации на строительство торгового комплекса "Лента", следует, что при его строительстве был произведён демонтаж бортового камня, демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия (верхнего монолитного слоя существующей конструкции, устройство новых слоев дорожной одежды, реконструкция существующей парковки), - пояснил министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников. - Таким образом, из имеющейся проектной документации следует, что часть сооружения, принадлежащая Омской области, была демонтирована ООО "Лента".

Теги  •  #Лента #министерство имущественных отношений #ритейл #суд

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