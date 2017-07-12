Супермаркет, чья сотрудница уволилась после отказа покупать подарок начальнику, проверят прокуроры

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения трудового законодательства в одном из супермаркетов города. Ранее сообщалось, что сотрудница магазина уволилась после того, как отказалась "скидываться на подарок заместителю директора". При этом ей до сих пор не выдана трудовая книжка и не произведён полный расчёт.
- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве. Проверка проводится в привлечением сотрудников Гострудинспекции по Омской области.
По данным Piter.TV, куда эта история попала несколько дней назад, женщина работала кассиром в супермаркете "Пятёрочка". В магазин она устроилась в июне ещё до его открытия и успела получить лишь скромную зарплату в размере 6 тыс. руб.
Думаю что после проверки прокуратуры, выяснится что дело совсем не так было, а работница выдумала это все, чтобы прикрыть свою некомпетентность
Вообще пятёрочка что? настолько бедная фирма, что подарки начальнику должны покупать подчиненные низшего звена с мизерными зарплатами? вот твари! вообще-то на подарок начальнику скидываются обычно такие же по рангу руководители, как он сам, а остальные - по желанию.