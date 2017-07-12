Супермаркет, чья сотрудница уволилась после отказа покупать подарок начальнику, проверят прокуроры

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения трудового законодательства в одном из супермаркетов города. Ранее сообщалось, что сотрудница магазина уволилась после того, как отказалась "скидываться на подарок заместителю директора". При этом ей до сих пор не выдана трудовая книжка и не произведён полный расчёт.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве. Проверка проводится в привлечением сотрудников Гострудинспекции по Омской области.

По данным Piter.TV, куда эта история попала несколько дней назад, женщина работала кассиром в супермаркете "Пятёрочка". В магазин она устроилась в июне ещё до его открытия и успела получить лишь скромную зарплату в размере 6 тыс. руб.