Ресторан "Сибирская корона" могут наказать за пристрастие к футболу
Экономика  •  11 июля 2017, 15:02, последнее обновление 11 июля 2017, 15:12  •  печать

Ресторан "Сибирская корона" могут наказать за пристрастие к футболу

Автор:

Антимонопольная служба считает, что омский ресторан "Сибирская корона" рекламировал свою фан-зону, разместив эмблему, очень похожую на эмблему Кубка конфедераций - 2017.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Антимонопольный орган не устроила реклама ООО "Сибкор-2", размещённая в ресторане "Сибирская корона" по ул. Партизанской.

Заведение общественного питания сообщало о наличии фан-зоны с видеоэкраном, на котором транслировались матчи Кубка конфедераций - 2017. Напомним, он проходил с 17 июня по 2 июля в России. Как говорится в материалах дела, на этом сообщении была размещена и эмблема Кубка. УФАС посчитало это нарушением, поскольку эмблема - зарегистрированный товарный знак FIFA (Международной федерации футбола), его правообладателем является ООО "Агентство интеллектуальной собственности".

Согласно гражданскому законодательству, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. Таково резюме антимонопольного органа. "Сибкор-2" теперь придётся доказывать свою невиновность, в том числе предоставив в УФАС партнёрское соглашение с "Агентством интеллектуальной собственности". Рассмотрение дела назначено на август.

Добавим, в состав учредителей ООО "Сибкор-2" входит сын председателя Законодательного собрания Омской области - Евгений Варнавский, известный омский бизнесмен Алексей Перегуда и Алексей Сорока.

Теги  •  #сибирская корона #УФАС #футбол

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Главный собор города передали Омской епархии  •  сегодня, 17:11
Аркадий Кутилов "присядет" на скамейку в омском парке  •  сегодня, 17:05
В Омске появятся бюсты Язова и Витте и мемориальная доска Глебову  •  сегодня, 16:46  •   1
Партии выбрали "паровозов" на выборы в Омский горсовет  •  сегодня, 16:28  •   1
Два человека погибли в результате столкновения поезда и мотоцикла в Омском регионе ЗСЖД  •  сегодня, 16:10
Магазины в омской "Меге" до сих пор не могут открыться из-за последствий урагана  •  сегодня, 15:42  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400