Ресторан "Сибирская корона" могут наказать за пристрастие к футболу

Антимонопольная служба считает, что омский ресторан "Сибирская корона" рекламировал свою фан-зону, разместив эмблему, очень похожую на эмблему Кубка конфедераций - 2017.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. Антимонопольный орган не устроила реклама ООО "Сибкор-2", размещённая в ресторане "Сибирская корона" по ул. Партизанской.

Заведение общественного питания сообщало о наличии фан-зоны с видеоэкраном, на котором транслировались матчи Кубка конфедераций - 2017. Напомним, он проходил с 17 июня по 2 июля в России. Как говорится в материалах дела, на этом сообщении была размещена и эмблема Кубка. УФАС посчитало это нарушением, поскольку эмблема - зарегистрированный товарный знак FIFA (Международной федерации футбола), его правообладателем является ООО "Агентство интеллектуальной собственности".

Согласно гражданскому законодательству, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения. Таково резюме антимонопольного органа. "Сибкор-2" теперь придётся доказывать свою невиновность, в том числе предоставив в УФАС партнёрское соглашение с "Агентством интеллектуальной собственности". Рассмотрение дела назначено на август.

Добавим, в состав учредителей ООО "Сибкор-2" входит сын председателя Законодательного собрания Омской области - Евгений Варнавский, известный омский бизнесмен Алексей Перегуда и Алексей Сорока.