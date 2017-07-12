В двух районах Омской области начали готовиться к крупным пожарам

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило сотрудников регионального ГУ МЧС о том, что до 17 июля в Саргатском и Русско-Полянском районах Омской области ожидается наивысшая пожароопасность, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Местным чиновникам необходимо принять эту информацию к сведению и подготовиться к стихийному бедствию.

- Для предотвращения возгораний муниципальным властям рекомендовано усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров - это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан.

Сотрудники МЧС не советуют жителям региона в ближайшие дни посещать леса и напоминают, что разводить там костры запрещено.