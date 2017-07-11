В Омске на "Зелёном острове" вырубили деревья

В настоящее время в парке "Зелёный остров" ведутся работы по подготовке территории для строительства спортивного мини-стадиона. Для этого здесь было снесено 63 старых дерева. Сейчас продолжается выкорчёвка пней и очистка площадки от порубочных остатков. Запланирована также реконструкция открытой уличной сцены, на которой будут проводиться культурно-массовые и общегородские мероприятия.

Кроме этого, в парке уже обустроены цветочные клумбы, на которых посажены петунии, бархатцы, цинерарии, агератум, циннии, антирринум, ромашки и герань. Всего высажено порядка 14 000 цветов. Производятся регулярные работы по уходу за зелёными насаждениями. Планируется дальнейшее обустройство и облагораживание Семейной аллеи.

- Продолжается создание ландшафтного дизайн-проекта этого участка, формируется ассортимент зелёных насаждений для реализации проекта. Работы по обновлению аллеи планируется начать в осенний период, наиболее благоприятный для высаживания деревьев и кустарников, - сообщили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.