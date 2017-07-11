В Омске на "Зелёном острове" вырубили деревья
Общество  •  11 июля 2017, 15:17  •  печать

В Омске на "Зелёном острове" вырубили деревья

Автор:

Чтобы построить на территории парка мини-стадион, были вырублены десятки деревьев.

В настоящее время в парке "Зелёный остров" ведутся работы по подготовке территории для строительства спортивного мини-стадиона. Для этого здесь было снесено 63 старых дерева. Сейчас продолжается выкорчёвка пней и очистка площадки от порубочных остатков. Запланирована также реконструкция открытой уличной сцены, на которой будут проводиться культурно-массовые и общегородские мероприятия.

Кроме этого, в парке уже обустроены цветочные клумбы, на которых посажены петунии, бархатцы, цинерарии, агератум, циннии, антирринум, ромашки и герань. Всего высажено порядка 14 000 цветов. Производятся регулярные работы по уходу за зелёными насаждениями. Планируется дальнейшее обустройство и облагораживание Семейной аллеи.

- Продолжается создание ландшафтного дизайн-проекта этого участка, формируется ассортимент зелёных насаждений для реализации проекта. Работы по обновлению аллеи планируется начать в осенний период, наиболее благоприятный для высаживания деревьев и кустарников, - сообщили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Теги  •  #вырубка #деревья #Зеленый остров #стадион

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Аркадий Кутилов "присядет" на скамейку в омском парке  •  сегодня, 17:05
Партии выбрали "паровозов" на выборы в Омский горсовет  •  сегодня, 16:28  •   1
Два человека погибли в результате столкновения поезда и мотоцикла в Омском регионе ЗСЖД  •  сегодня, 16:10
Ресторан "Сибирская корона" могут наказать за пристрастие к футболу  •  сегодня, 15:02
В Омске у пенсионерки украли полмиллиона рублей из самовара  •  сегодня, 14:34  •   3
Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора  •  сегодня, 13:41  •   6
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400