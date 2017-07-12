У магазина "Садко" омич на Toyota сбил светофор и стоявшую на переходе девушку
Происшествия  •  12 июля 2017, 10:32, последнее обновление 12 июля 2017, 11:49  •  печать

У магазина "Садко" омич на Toyota сбил светофор и стоявшую на переходе девушку

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Очевидцы сообщают, что водитель ехал со скоростью 100 км/ч. Девушка жива.

В паблике "Аварийный Омск" появились фотографии утреннего ДТП с участием Toyota. Как пишут очевидцы, водитель авто 1992 года рождения ехал на скорости 100 км/ч возле магазина "Садко" и не справился с управлением, вылетел на встречную полосу. Он врезался в светофор и сбил девушку, стоящую на "пешеходнике".

- Девушка жива. Пролетела между деревьев около трёх метров, - сообщают очевидцы.

 

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, девушка 1996 года рождения госпитализирована в больницу. Начата проверка.

Теги  •  #дороги #ДТП #светофор

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  12 июля 2017, 13:40

Нет слов. Не исключено, что он ещё и в состоянии алкогольного опьянения был. На месте бы таких тварей кончал.

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Андрей Жадаев  •  12 июля 2017, 11:39

Опять из серии- права купил, а ездить не купил. С высокой долей вероятности можно утверждать, что водитель весьма молод и его водительский стаж весьма мал.

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Наталья Ремизова  •  12 июля 2017, 10:42

Очень страшная трагедия. Я надеюсь, что виновник ее не окажется безнаказанным. Надеюсь, что у пострадавшей девушке восстановится здоровье. Еще желаю проявить терпения и выдержки ее родным и близким.

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