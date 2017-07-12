У магазина "Садко" омич на Toyota сбил светофор и стоявшую на переходе девушку

В паблике "Аварийный Омск" появились фотографии утреннего ДТП с участием Toyota. Как пишут очевидцы, водитель авто 1992 года рождения ехал на скорости 100 км/ч возле магазина "Садко" и не справился с управлением, вылетел на встречную полосу. Он врезался в светофор и сбил девушку, стоящую на "пешеходнике".

- Девушка жива. Пролетела между деревьев около трёх метров, - сообщают очевидцы.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, девушка 1996 года рождения госпитализирована в больницу. Начата проверка.