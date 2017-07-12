У магазина "Садко" омич на Toyota сбил светофор и стоявшую на переходе девушку

В паблике "Аварийный Омск" появились фотографии утреннего ДТП с участием Toyota. Как пишут очевидцы, водитель авто 1992 года рождения ехал на скорости 100 км/ч возле магазина "Садко" и не справился с управлением, вылетел на встречную полосу. Он врезался в светофор и сбил девушку, стоящую на "пешеходнике".
- Девушка жива. Пролетела между деревьев около трёх метров, - сообщают очевидцы.
По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, девушка 1996 года рождения госпитализирована в больницу. Начата проверка.
Нет слов. Не исключено, что он ещё и в состоянии алкогольного опьянения был. На месте бы таких тварей кончал.
Опять из серии- права купил, а ездить не купил. С высокой долей вероятности можно утверждать, что водитель весьма молод и его водительский стаж весьма мал.
Очень страшная трагедия. Я надеюсь, что виновник ее не окажется безнаказанным. Надеюсь, что у пострадавшей девушке восстановится здоровье. Еще желаю проявить терпения и выдержки ее родным и близким.