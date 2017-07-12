Омичке отказали в работе из-за того, что она далеко живёт

Суд наказал омскую компанию на 50 тыс. руб. Поводом для вынесения подобного решения стала прокурорская проверка. В надзорный орган обратилась женщина. Выяснилась, что в марте 2017 года Центр занятости населения Ленинского округа направил её для трудоустройства продавцом в магазин продовольственных товаров. Но кандидатура безработной омички была отклонена.
- Администрация торгового заведения отклонила кандидатуру гражданки для принятия на указанную должность ввиду удалённости её места жительства от места работы, - пояснили в прокуратуре Ленинского округа.
Прокурор округа возбудил дело об административном производстве по статье "Дискриминация", и дело направили в суд.
Видимо место для кого-то "держалось" иначе зачем отказывать в работе, если вам нужен человек.
Если сотрудник вовремя приходит на работу, то какая собственно разница, насколько далеко далеко живет?
Таких работодателей нужно наказывать! Человек хочет работать и ему нужно дать такую возможность.