Омичке отказали в работе из-за того, что она далеко живёт

Женщина пыталась устроиться продавцом в один из магазинов. Но работодатель, узнав, что потенциальный работник живёт далеко, отказался принимать её на работу.

Суд наказал омскую компанию на 50 тыс. руб. Поводом для вынесения подобного решения стала прокурорская проверка. В надзорный орган обратилась женщина. Выяснилась, что в марте 2017 года Центр занятости населения Ленинского округа направил её для трудоустройства продавцом в магазин продовольственных товаров. Но кандидатура безработной омички была отклонена.

- Администрация торгового заведения отклонила кандидатуру гражданки для принятия на указанную должность ввиду удалённости её места жительства от места работы, - пояснили в прокуратуре Ленинского округа.

Прокурор округа возбудил дело об административном производстве по статье "Дискриминация", и дело направили в суд.