Омичке отказали в работе из-за того, что она далеко живёт
Общество  •  12 июля 2017, 10:23  •  печать

Омичке отказали в работе из-за того, что она далеко живёт

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Женщина пыталась устроиться продавцом в один из магазинов. Но работодатель, узнав, что потенциальный работник живёт далеко, отказался принимать её на работу.

Суд наказал омскую компанию на 50 тыс. руб. Поводом для вынесения подобного решения стала прокурорская проверка. В надзорный орган обратилась женщина. Выяснилась, что в марте 2017 года Центр занятости населения Ленинского округа направил её для трудоустройства продавцом в магазин продовольственных товаров. Но кандидатура безработной омички была отклонена.

- Администрация торгового заведения отклонила кандидатуру гражданки для принятия на указанную должность ввиду удалённости её места жительства от места работы, - пояснили в прокуратуре Ленинского округа.

Прокурор округа возбудил дело об административном производстве по статье "Дискриминация", и дело направили в суд.

Теги  •  #продавец #прокуратура #работа

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  12 июля 2017, 12:32

Видимо место для кого-то "держалось" иначе зачем отказывать в работе, если вам нужен человек.

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Макс Павлов  •  12 июля 2017, 11:08

Если сотрудник вовремя приходит на работу, то какая собственно разница, насколько далеко далеко живет?

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Галина Гайдаш  •  12 июля 2017, 10:21

Таких работодателей нужно наказывать! Человек хочет работать и ему нужно дать такую возможность.

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