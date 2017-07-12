В Омске почтят память погибших при обрушении казармы солдат

Сегодня, 12 июля, в 9:30 в храме Святой Троицы отслужат панихиду по десантникам-новобранцам, погибшим в результате обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ, сообщает "Комсомольская правда в Омске". Также на территории учебного центра состоится траурный митинг.

Напомним, трагедия произошла в июле 2015 года. В результате обрушения казармы погибли 24 новобранца, ещё около 20 получили травмы. Основной причиной трагедии назвали нарушения при строительстве и реконструкции здания, которая проводилась за несколько лет до происшествия.