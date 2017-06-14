Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник женился

Рустам Набиев, пострадавший в результате ЧП в посёлке Светлом, рассказал о своей свадьбе и успехах в спорте.

Десантник Рустам Набиев встречался со своей девушкой шесть лет. Она дождалась его из армии, не отвернулась от молодого человека, узнав о трагедии в посёлке Светлом и её последствиях, и всячески поддерживала. Недавно пара сыграла свадьбу. Фотографии молодожёнов появились на странице Рустама Набиева в Instagram.

- Через много жизненных испытаний, боли, слёз мы дошли до этого счастливого дня. Думаю, мы это заслужили, - написал десантник.

Руслан Набиев лишился ног при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Молодой человек не опустил руки. В социальной сети он продолжил рассказывать о своём восстановлении после травмы. На одной из фотографий можно увидеть его лежащим в больничной палате в окружении родных и близких. Под фото написан лаконичный комментарий: "Живой. Остальное не важно".

Чуть оправившись от произошедшего, Руслан Набиев начал заново учиться ходить - на протезах. Впоследствии молодой человек занялся спортом. В его Instagram постоянно встречаются фотографии, где он поднимает внушительного вида штангу или играет в следж-хоккей.

- То самое чувство, что всё не зря, - написал Руслан Набиев под фотографией, на которой он держит медаль и хоккейный кубок. - Не зря я остался жив после страшной трагедии. Не зря поверил в себя и не зря пошёл именно в следж-хоккей. Это только начало, впереди Чемпионат России, где тоже будем показывать результаты. А там и до паралимпийских игр 2022 года недалеко. Будем работать и совершенствоваться! Трус не играет в хоккей!

Напомним, трагедия в 242-м учебном центре ВДВ произошла в июле 2015 года. В результате обрушения казармы погибли 24 новобранца, ещё около 20 получили травмы.