Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник женился
Общество  •  14 июня 2017, 11:23, последнее обновление 14 июня 2017, 11:24  •  печать

Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник женился

Автор:

Рустам Набиев, пострадавший в результате ЧП в посёлке Светлом, рассказал о своей свадьбе и успехах в спорте.

Десантник Рустам Набиев встречался со своей девушкой шесть лет. Она дождалась его из армии, не отвернулась от молодого человека, узнав о трагедии в посёлке Светлом и её последствиях, и всячески поддерживала. Недавно пара сыграла свадьбу. Фотографии молодожёнов появились на странице Рустама Набиева в Instagram.

- Через много жизненных испытаний, боли, слёз мы дошли до этого счастливого дня. Думаю, мы это заслужили, - написал десантник.

Руслан Набиев лишился ног при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Молодой человек не опустил руки. В социальной сети он продолжил рассказывать о своём восстановлении после травмы. На одной из фотографий можно увидеть его лежащим в больничной палате в окружении родных и близких. Под фото написан лаконичный комментарий: "Живой. Остальное не важно".

Чуть оправившись от произошедшего, Руслан Набиев начал заново учиться ходить - на протезах. Впоследствии молодой человек занялся спортом. В его Instagram постоянно встречаются фотографии, где он поднимает внушительного вида штангу или играет в следж-хоккей.

- То самое чувство, что всё не зря, - написал Руслан Набиев под фотографией, на которой он держит медаль и хоккейный кубок. - Не зря я остался жив после страшной трагедии. Не зря поверил в себя и не зря пошёл именно в следж-хоккей. Это только начало, впереди Чемпионат России, где тоже будем показывать результаты. А там и до паралимпийских игр 2022 года недалеко. Будем работать и совершенствоваться! Трус не играет в хоккей!

Напомним, трагедия в 242-м учебном центре ВДВ произошла в июле 2015 года. В результате обрушения казармы погибли 24 новобранца, ещё около 20 получили травмы.

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #десантник #казарма #обрушение #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Бывшего президента ХК "Авангард" Анатолия Бардина похоронят в Омске  •  сегодня, 12:14
LIVE: "50 лет на страже границ Отечества"  •  сегодня, 11:58  •    •  Live
В Омске полуторагодовалый ребёнок просидел всю ночь рядом с убитой матерью  •  сегодня, 11:37  •   1
Омский гиревик Антон Анасенко стал чемпионом России в четырнадцатый раз  •  сегодня, 11:30
Омские аграрии сэкономили почти полмиллиарда рублей на налогах  •  сегодня, 11:15  •   1
Омский горсовет назначил выборы депутатов  •  сегодня, 10:24
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400