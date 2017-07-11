В Омской области нашли редкий вид лишайника и краснокнижную лобарию
Общество  •  11 июля 2017, 20:21, последнее обновление 11 июля 2017, 20:25  •  печать

В Омской области нашли редкий вид лишайника и краснокнижную лобарию

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В Большеуковском районе биологи обнаружили 17 редких видов растений.

В конце июня  на территории Большеуковского района проведены исследования по мониторингу редких видов организмов. Об этом сообщает региональное правительство. Группа биологов и специалистов Большеуковского лесничества изучила растительные сообщества близ границы Большеуковского и Тевризского районов.

На стволах липы специалисты нашли редкие для региона виды лишайников и лобарию легочную, занесённую в Красную книгу Российской Федерации. Всего в ходе полевых исследований обнаружены популяции 17 редких видов растений.

Теги  •  #Большеуковский район #Красная книга #лесник

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  11 июля 2017, 20:39

Эта новость немного удивляет, ведь при современном уровне загрязнения редкие растения только исчезают.

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