В Омской области нашли редкий вид лишайника и краснокнижную лобарию

В конце июня на территории Большеуковского района проведены исследования по мониторингу редких видов организмов. Об этом сообщает региональное правительство. Группа биологов и специалистов Большеуковского лесничества изучила растительные сообщества близ границы Большеуковского и Тевризского районов.

На стволах липы специалисты нашли редкие для региона виды лишайников и лобарию легочную, занесённую в Красную книгу Российской Федерации. Всего в ходе полевых исследований обнаружены популяции 17 редких видов растений.