Главный собор города передали Омской епархии
Общество  •  11 июля 2017, 17:11, последнее обновление 11 июля 2017, 17:15  •  печать

Главный собор города передали Омской епархии

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Министерство имущественных отношений Омской области приняло распоряжение о безвозмездной передаче в собственность Омской епархии Успенского кафедрального собора.

Как сообщает Минимущества, сегодня, 11 июля, принято распоряжение министерства о бесплатной передаче в собственность приходу Успенского кафедрального собора Омской епархии Русской православной церкви Успенского кафедрального собора и занимаемого им земельного участка площадью 9624 кв. м.

- Решение о передаче принято в соответствии с федеральным законодательством. Здание имеет религиозное назначение. Размер земельного участка, необходимого для эксплуатации и использования здания храма, сформирован в пределах норм, - пояснил министр имущественных отношений области Борис Смольников.

Право собственности на недвижимое имущество у религиозной организации возникает со дня государственной регистрации. Заявление от Омской епархии о передаче в собственность храма поступило 19 июня 2017 года.

Теги  •  #министерство имущественных отношений #Омско-Таврическая епархия #Свято-Успенский собор

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