Главный собор города передали Омской епархии

Как сообщает Минимущества, сегодня, 11 июля, принято распоряжение министерства о бесплатной передаче в собственность приходу Успенского кафедрального собора Омской епархии Русской православной церкви Успенского кафедрального собора и занимаемого им земельного участка площадью 9624 кв. м.

- Решение о передаче принято в соответствии с федеральным законодательством. Здание имеет религиозное назначение. Размер земельного участка, необходимого для эксплуатации и использования здания храма, сформирован в пределах норм, - пояснил министр имущественных отношений области Борис Смольников.

Право собственности на недвижимое имущество у религиозной организации возникает со дня государственной регистрации. Заявление от Омской епархии о передаче в собственность храма поступило 19 июня 2017 года.