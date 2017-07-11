Партии выбрали "паровозов" на выборы в Омский горсовет
Политика  •  11 июля 2017, 16:28, последнее обновление 11 июля 2017, 16:40  •  печать

Партии выбрали "паровозов" на выборы в Омский горсовет

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Список единороссов возглавил руководитель регионального управления МЧС Владимир Корбут. "Паровозом" от КПРФ стал депутат областного парламента Андрей Алёхин.

Две парламентские партии сегодня, 11 июля, определились со своими кандидатами в депутаты горсовета. На заседании бюро комитета Омского областного отделения КПРФ утверждены их списки. По единому избирательному округу первую тройку возглавит второй секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алёхин. Также в первую тройку вошли секретарь Омского обкома КПРФ по идеологии Дмитрий Горбунов и секретарь Омского обкома КПРФ по организации избирательных кампаний, депутат горсовета Иван Ивченко.

Как и ожидалось, "паровозом" единороссов стал глава омских спасателей беспартийный Владимир Корбут. Следом идут секретарь политсовета омского отделения "Единой России" Юрий Тетянников и депутат Омского горсовета Андрей Никитин.

Добавим, 11 июля стартовал период выдвижения кандидатов в депутаты Омского городского совета. Продлится он до 31 июля. По данным облизбиркома, в первый день желающих принять участие в избирательной гонке не нашлось. Выборы будут проходить по 20 одномандатным округам. Кандидаты по одномандатному округу должны собрать 250 подписей, по избирательному объединению - 4,5 тыс. подписей. Четыре парламентские партии освобождаются от этих обязанностей.

Теги  •  #Андрей Алехин #Владимир Корбут #выборы #Горсовет

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Комментарии
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Jack Daniels  •  11 июля 2017, 17:37

А почему "паровозом" единороссов выбрали беспартийного Владимир Корбут? - среди членов достойного не нашлось? или Корбут уже стал их членом? какой член получается непоследовательный... а ведь беспорядочное членство ни к чему хорошему не приведет))

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