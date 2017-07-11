Партии выбрали "паровозов" на выборы в Омский горсовет

Две парламентские партии сегодня, 11 июля, определились со своими кандидатами в депутаты горсовета. На заседании бюро комитета Омского областного отделения КПРФ утверждены их списки. По единому избирательному округу первую тройку возглавит второй секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алёхин. Также в первую тройку вошли секретарь Омского обкома КПРФ по идеологии Дмитрий Горбунов и секретарь Омского обкома КПРФ по организации избирательных кампаний, депутат горсовета Иван Ивченко.

Как и ожидалось, "паровозом" единороссов стал глава омских спасателей беспартийный Владимир Корбут. Следом идут секретарь политсовета омского отделения "Единой России" Юрий Тетянников и депутат Омского горсовета Андрей Никитин.

Добавим, 11 июля стартовал период выдвижения кандидатов в депутаты Омского городского совета. Продлится он до 31 июля. По данным облизбиркома, в первый день желающих принять участие в избирательной гонке не нашлось. Выборы будут проходить по 20 одномандатным округам. Кандидаты по одномандатному округу должны собрать 250 подписей, по избирательному объединению - 4,5 тыс. подписей. Четыре парламентские партии освобождаются от этих обязанностей.