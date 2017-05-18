В Омске будут судить полицейского, укравшего и пытавшегося продать пистолет
Происшествия  •  18 мая 2017, 15:15, последнее обновление 18 мая 2017, 15:37  •  печать

В Омске будут судить полицейского, укравшего и пытавшегося продать пистолет

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В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении экс-полицейского, обвиняемого в краже и попытке продажи газового пистолета.

Прокурор Октябрьского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Каната Аманова. Он обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий и незаконном сбыте газового оружия.

По версии следствия, обвиняемый, работая старшим участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Омску, в конце апреля 2015 года получил информацию о смерти пожилого мужчины, проживавшего на закреплённом за ним административном участке. Пенсионер являлся владельцем газового пистолета.

Находясь в квартире умершего, Аманов воспользовался тем, что вдова плохо знает законодательство, поэтому изъял у неё газовый пистолет. До начала июня 2016 года, нарушив закон и нормативно-правовые акты в области оборота оружия, злоумышленник хранил похищенный пистолет в своём рабочем кабинете, планируя в дальнейшем его сбыть.

В июне 2016 года при попытке продажи пистолета он был задержан сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Омской области. Свою вину в совершённых преступлениях Аманов не признал, а после возбуждения уголовных дел был уволен.

В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.

Теги  •  #пистолет #полицейский #суд #уголовное дело

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