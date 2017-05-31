В Омске будут судить полицейского за взятку 100 тысяч рублей

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении экс-полицейского, который за взятку пообещал матери подозреваемого не арестовывать её сына.

Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции 37-летнего Сергея Майорова. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области.

Следствие считает, что 8 октября 2016 года обвиняемый, находившийся в тот момент в должности старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по городу Омску, обманул женщину, рассказав ей, что у него есть полномочия не арестовывать её несовершеннолетнего сына, подозреваемого в наркопреступлении.

Однако на тот момент следственные органы не поднимали вопрос об избрании подростку меры пресечения. Это произошло несколько недель спустя после возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

Сергей Майоров, находясь на рабочем месте, получил от омички 100 тыс. руб. в присутствии нескольких свидетелей за то, на что его полномочия не распространялись. В дальнейшем полученные деньги он использовал в личных целях.

После возбуждения уголовного дела Майоров был уволен из полиции. Свою вину в совершении преступления он признал полностью и возместил причинённый ущерб, однако отказался от дачи показаний. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.