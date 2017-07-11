Все городские пляжи открыты для омичей

Накануне было проведено техническое освидетельствование и допущен к эксплуатации последний городской пляж в Омске - принять отдыхающих готов Первомайский пляж, расположенный в Советском округе. На сегодняшний день в регионе официально допущены к работе 13 пляжей, шесть из них - в Омске.

Городские пляжи:

"Пиратский остров" в Кировском округе, пляж в Советском округе, Первомайский пляж в Советском округе, пляж "Центральный -1", пляж "Центральный - 2 (Куйбышевский)", пляж "ОМТОР".

Пляжи в области:

Пляж "Колос" в посёлке Красноярка, пляж "Разлив" в Тюкалинске, а также несколько пляжей в детских палаточных лагерях, которые расположены в Азовском районе, в селе Усть-Заостровка Омского района, в посёлке Лесопитомник Омского района, в деревне Копейкино Таврического района, а также в лагере, расположенном в городе Тюкалинск.

- Только эти освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеются спасательный и медицинский посты, средства для спасения человека, телефонная связь, ограждена зона для купания, дно проверено водолазами, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Омской области.