Все городские пляжи открыты для омичей
Общество  •  11 июля 2017, 11:13, последнее обновление 11 июля 2017, 11:27  •  печать

Все городские пляжи открыты для омичей

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Процесс открытия пляжей ещё продолжается.

Накануне было проведено техническое освидетельствование и допущен к эксплуатации последний городской пляж в Омске - принять отдыхающих готов Первомайский пляж, расположенный в Советском округе. На сегодняшний день в регионе официально допущены к работе 13 пляжей, шесть из них - в Омске.

Городские пляжи:

"Пиратский остров" в Кировском округе, пляж в Советском округе, Первомайский пляж в Советском округе, пляж "Центральный -1", пляж "Центральный - 2 (Куйбышевский)", пляж "ОМТОР".

Пляжи в области:

Пляж "Колос" в посёлке Красноярка, пляж "Разлив" в Тюкалинске, а также несколько пляжей в детских палаточных лагерях, которые расположены в Азовском районе, в селе Усть-Заостровка Омского района, в посёлке Лесопитомник Омского района, в деревне Копейкино Таврического района, а также в лагере, расположенном в городе Тюкалинск.

- Только эти освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеются спасательный и медицинский посты, средства для спасения человека, телефонная связь, ограждена зона для купания, дно проверено водолазами, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Омской области.

Теги  •  #МЧС #открытие #пляж #проверка #эксплуатация

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  11 июля 2017, 11:31

А у нас в Красноярске все городские пляжи закрыли. Небезопасно, говорят.

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