Омичам разрешили купаться ещё на двух пляжах

В эксплуатацию введены ещё два городских пляжа - в Советском и Кировском округах.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России допустили к эксплуатации ещё два пляжа. Отметим, что на сегодняшний день в регионе функционируют пять санкционированных пляжей и мест массового отдыха: Кировский пляж, Советский пляж, пляж "Колос", расположенный на территории санатория в посёлке Красноярка, пляж "ОМТОР", расположенный в центральном округе и пляж "Розлив", расположенный в городе Тюкалинске.

- Пляжи отвечают всем необходимым требованиям: дно чистое, на пляжах дежурят медики и спасатели, имеются кабинки для переодевания, - сообщили в МЧС России по Омской области.