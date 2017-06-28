Омичам разрешили купаться ещё на двух пляжах
Общество  •  28 июня 2017, 10:23  •  печать

Омичам разрешили купаться ещё на двух пляжах

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В эксплуатацию введены ещё два городских пляжа - в Советском и Кировском округах.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России допустили к эксплуатации ещё два пляжа. Отметим, что на сегодняшний день в регионе функционируют пять санкционированных пляжей и мест массового отдыха: Кировский пляж, Советский пляж, пляж "Колос", расположенный на территории санатория в посёлке Красноярка, пляж "ОМТОР", расположенный в центральном округе и пляж "Розлив", расположенный в городе Тюкалинске.

- Пляжи отвечают всем необходимым требованиям: дно чистое, на пляжах дежурят медики и спасатели, имеются кабинки для переодевания, - сообщили в МЧС России по Омской области.

Теги  •  #городские пляжи #Кировский округ #МЧС #Советский округ

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  28 июня 2017, 10:33

Это отличная новость, теперь больше месте куда можно пойти на пляж, которые соответствуют всем требованиям.

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