В Омской области на два заказника стало больше
Общество  •  10 июля 2017, 16:39, последнее обновление 10 июля 2017, 16:42  •  печать

В Омской области на два заказника стало больше

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Установлены границы двух новых заказников в регионе: природные территории "Баировский" и "Степной" взяты под охрану.

Как сообщили сегодня в региональном Минприроды, правительство Омской области утвердило границы двух природных заказников "Баировского" и "Степного", которые ещё в 2015 году получили региональный статус. Для принятия этих особо охраняемых природных территорий на областной баланс была проведена большая работа по уточнению границ.

Так, заказник "Баировский" занимает площадь 57 тыс. га и расположен на землях Колосовского, Саргатского и Тюкалинского районов в так называемом озёрном крае Омского Прииртышья. Заказник "Степной" общей площадью 75 тыс. га находится на стыке Черлакского и Оконешниковского районов, а на востоке граничит с Новосибирской областью.

Здесь запрещена рубка деревьев, сбор живицы и лекарственных растений, применение ядохимикатов, распашка земель, выпас скота, проведение сельскохозяйственных палов, а также разорение нор и гнёзд животных и птиц. На этих землях будут проводиться научные исследования, а пользоваться дарами природы могут только жители поселений, находящихся на территории заказников, - сообщили в регионально Минприроды. - Охота и рыбалка разрешена только любительская и спортивная под надзором специалистов. Проведение природоохранных мероприятий будет проводиться за счёт областного бюджета, и уже выделены ставки для работы инспекторов.

Отметим, что в Омской области сформировано 19 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), причём за последние годы их площадь в регионе увеличилась в два раза. Омская область лидирует по темпам прироста площади заказников в Сибирском федеральном округе и занимает 7-е место с наибольшей долей площади ООПТ от площади субъекта в рейтинге среди таких обширных таёжных территорий, как Республика Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва.

Теги  •  #граница #заказник #Минприроды

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