По решению суда омичка будет жить с двумя мужьями

Несколько лет назад между супругами, проживавшими в квартире на улице Лукашевича, пробежала чёрная кошка, и они развелись. Мужчина нашёл себе другое жильё и съехал, отказавшись, по словам бывшей супруги, от любых притязаний на жилплощадь в пользу сына. Впоследствии женщина вышла замуж, и тогда бывший муж изменил своё мнение по поводу доли в квартире. Омичка предложила выкупить её за 500 тыс. руб., но мужчина ответил отказом и обратился в суд, который признал его права на часть жилплощади.

- Кировский районный суд Омска своим решением обязал 36-летнюю гражданку, проживающую с мужем и двумя детьми, предоставить бывшему супругу беспрепятственный доступ в квартиру, половина которой принадлежит ему с момента совместной покупки, - рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области.

Женщина, однако, отказалась передать совладельцу ключи от квартиры, и в итоге в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. В назначенный день омичка с большой неохотой и протестами в присутствии работников УФССП России по Омской области передала бывшему супругу ключи от квартиры.