По решению суда омичка будет жить с двумя мужьями
Общество  •  10 июля 2017, 15:16  •  печать

По решению суда омичка будет жить с двумя мужьями

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Женщину обязали вручить ключи от квартиры бывшему супругу.

Несколько лет назад между супругами, проживавшими в квартире на улице Лукашевича, пробежала чёрная кошка, и они развелись. Мужчина нашёл себе другое жильё и съехал, отказавшись, по словам бывшей супруги, от любых притязаний на жилплощадь в пользу сына. Впоследствии женщина вышла замуж, и тогда бывший муж изменил своё мнение по поводу доли в квартире. Омичка предложила выкупить её за 500 тыс. руб., но мужчина ответил отказом и обратился в суд, который признал его права на часть жилплощади.

- Кировский районный суд Омска своим решением обязал 36-летнюю гражданку, проживающую с мужем и двумя детьми, предоставить бывшему супругу беспрепятственный доступ в квартиру, половина которой принадлежит ему с момента совместной покупки, - рассказали в пресс-службе УФССП по Омской области.

Женщина, однако, отказалась передать совладельцу ключи от квартиры, и в итоге в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. В назначенный день омичка с большой неохотой и протестами в присутствии работников УФССП России по Омской области передала бывшему супругу ключи от квартиры.

Теги  •  #квартира #Ключи #муж #судебный пристав #УФССП

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  10 июля 2017, 16:04

Жесть! Теперь возможны тяжкие телесные с летальным исходом для каждого из любовного треугольника: лучше бы кому-то из них продать свою долю и съехать, чем почти наверняка нарваться на "бытовуху", а потом сидеть много лет - при том уже в казенной квартире и шить варежки или валить лес...

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Александр Божежар  •  10 июля 2017, 15:35

К сожалению лучшим решением для неё будет продать свою часть квартиры и взять отдельное жильё, спокойной жизни с таким персонажем не будет.

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