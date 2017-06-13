Омские приставы выдворили из страны таджика-экстремиста

В Омске задержали нелегального мигранта из Таджикистана, который был объявлен в розыск у себя в стране.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, часто выдворяемые иностранные граждане работают в точках общественного питания или на стройках без документов. Некоторые из них скрываются в России от правоохранительных органов за совершение уголовного преступления. Так, среди них оказался 40-летний гражданин Таджикистана, находящийся в розыске за организацию экстремистской деятельности.

На суде допрошенный рассказал через переводчика, что приехал в РФ в марте 2016 года, оформив патент на трудовую деятельность на один год. В марте 2017 года он обратился за его продлением, но оказалось, что патент был аннулирован. Также, по его словам, мужчина не знал, что находится в розыске у себя в стране.

Мигрант просил не выдворять его из страны, хотя его жена и трое несовершеннолетних детей живут в Таджикистане. Куйбышевский районный суд Омска признал его виновным по части 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. и принудительное выдворение за пределы РФ.

Судебные приставы доставили мигранта к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту "Толмачёво" города Новосибирска и передали его в руки сотрудникам Пограничного Управления ФСБ России. Согласно федеральному закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" нарушителям миграционного режима запрещено въезжать на территорию страны в течение пяти лет.