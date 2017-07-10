Уголовное дело о выбросах этилмеркаптана будут расследовать ещё месяц
Общество  •  10 июля 2017, 12:33, последнее обновление 10 июля 2017, 12:33  •  печать

Уголовное дело о выбросах этилмеркаптана будут расследовать ещё месяц

Автор:

Это связано с проведением сложной экспертизы, которую выполняют в другом городе.

10 июля заканчивался срок предварительного следствия по уголовному дело о выбросах в атмосферу этилмеркаптана. Как сообщила ИА "Омск Здесь" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, срок продлён ещё на месяц. Это связано с проведением сложной экспертизы, которую будут выполнять в другом городе.

Напомним, следственными органами СК РФ по Омской области уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы" возбуждено в начале марта. На причастность к выбросам следователями проверялись 50 предприятий. На неприятный запах в городе омичи начали жаловаться ещё в феврале. Однако до сих пор не называется даже возможный круг причастных к "газовой атаке" компаний.

Теги  •  #следственный комитет #уголовное дело #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Бабенко  •  10 июля 2017, 14:27

Уверен, Омскгоргаз так и не проверят, поэтому и тянут время. Слишком влиятельные покровители

Ответить
Последние новости
Омич попытался дважды обокрасть один и тот же дом  •  сегодня, 16:19  •   2
Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства  •  сегодня, 15:48
"Борщевой набор" для омичей подорожал в три раза в начале лета  •  сегодня, 13:53  •   1
В Омске мужчина жил несколько дней с разрубленной пополам головой  •  сегодня, 13:42
Бабкина, "Ребмат", Сибирский марафон и один салют. Что ждать на День города в Омске?  •  сегодня, 13:27
В Омске под видом алкоголя продавали технический спирт, разбавленный водой  •  сегодня, 13:07  •   2
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400