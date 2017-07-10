Уголовное дело о выбросах этилмеркаптана будут расследовать ещё месяц

10 июля заканчивался срок предварительного следствия по уголовному дело о выбросах в атмосферу этилмеркаптана. Как сообщила ИА "Омск Здесь" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, срок продлён ещё на месяц. Это связано с проведением сложной экспертизы, которую будут выполнять в другом городе.

Напомним, следственными органами СК РФ по Омской области уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы" возбуждено в начале марта. На причастность к выбросам следователями проверялись 50 предприятий. На неприятный запах в городе омичи начали жаловаться ещё в феврале. Однако до сих пор не называется даже возможный круг причастных к "газовой атаке" компаний.