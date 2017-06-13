Поиски виновных в выбросах этилмеркаптана продлятся ещё месяц

Следственными органами СК РФ по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Загрязнение атмосферы". Сроки предварительного следствия продлены до 10 июля 2017 года. Следствие до сих пор не называет даже потенциальных виновных в "газовой атаке" на Омск.

Напомним, уголовное дело возбуждено 10 марта 2017 года. Именно в начале первого весеннего месяца омичи начали жаловаться на запах газа. Позже эксперты установили, что пахло этилмеркаптаном. Это одорант, добавляемый в природный газ для придания ему запаха.

По предварительным данным, в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ 9 и 10 марта на территории города зафиксировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимой концентрации этилмеркаптана более чем в 400 раз. Следователи проверяют более 50 предприятий, использующих в своей деятельности одорант. Правоохранительными органами с участием специалистов произведено более 50 отборов проб атмосферного воздуха. Их передали на исследование (результаты не разглашаются в интересах следствия).

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, на ряде предприятий проведены осмотры территорий, производственных установок и оборудования, в том числе использующегося для контроля утечки газов, прошли обыски и выемки. Изымалась документация, регламентирующая и фиксирующая производственный процесс. Допрошено более 100 специалистов и свидетелей из числа работников предприятий и госслужащих. На основании собранных данных следствием планируется в ближайшее время назначить проведение в другом регионе экологической экспертизы.

Добавим, ранее срок уже продлевался в связи со сложностью расследования уголовного дела.