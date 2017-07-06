Суд не будет останавливать работу омского нефтезавода

Сегодня, 6 июля, Советский районный суд Омска лишь частично удовлетворил иск регионального Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорное ведомство требовало прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на конкретных источниках, принадлежащих нефтяникам. Работали они без соответствующих разрешений на выбросы. На первом судебном заседании, прошедшем ещё в начале июня, представители нефтезавода заявляли, что в случае удовлетворения иска, последствия могут быть плачевными.

- Если иск удовлетворят, то практически весь завод встанет. Фактически речь идёт об остановке предприятия, - подчеркнул тогда представитель компании. - Если предприятие остановится, то будут социально-экономические последствия. В том числе для государства.

Суд всё-таки принял сторону нефтяников. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Советском районном суде, иск регионального управления Росприроднадзора удовлетворён частично. Работа "Газпромнефть-ОНПЗ" в отсутствие разрешений на выбросы признана незаконной. В удовлетворении остальной части иска отказано.