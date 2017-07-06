Суд не будет останавливать работу омского нефтезавода
Экономика  •   6 июля 2017, 13:14, последнее обновление 6 июля 2017, 14:51  •  печать

Суд не будет останавливать работу омского нефтезавода

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Региональный Росприроднадзор, пытавшийся доказать, что омский нефтезавод выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества, фактически проиграл суд.

Сегодня, 6 июля, Советский районный суд Омска лишь частично удовлетворил иск регионального Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорное ведомство требовало прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на конкретных источниках, принадлежащих нефтяникам. Работали они без соответствующих разрешений на выбросы. На первом судебном заседании, прошедшем ещё в начале июня, представители нефтезавода заявляли, что в случае удовлетворения иска, последствия могут быть плачевными.

- Если иск удовлетворят, то практически весь завод встанет. Фактически речь идёт об остановке предприятия, - подчеркнул тогда представитель компании. - Если предприятие остановится, то будут социально-экономические последствия. В том числе для государства.

Суд всё-таки принял сторону нефтяников. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Советском районном суде, иск регионального управления Росприроднадзора удовлетворён частично. Работа "Газпромнефть-ОНПЗ" в отсутствие разрешений на выбросы признана незаконной. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #Газпромнефть-ОНПЗ #этилмеркаптан

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Комментарии
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Верочка Кибатьярова  •  6 июля 2017, 13:42

Смешно: Росприроднадзор не выдает разрешения на выбросы, а потом подает в суд, что нет разрешения. Что за схема работы такая? А ведь время идет, зарплата капает. А кто будет искать источник выбросов этилмеркаптана, аммиака, хлороводорода? Некогда им

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