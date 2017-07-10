В детском садике, сданном два года назад, начала трескаться несущая стена
Общество  •  10 июля 2017, 11:28  •  печать

В детском садике, сданном два года назад, начала трескаться несущая стена

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В группах дошкольного учреждения вздулся пол под линолеумом, а из-за неисправной системы вентиляции маленькие омичи вынуждены играть при сквозняках.

Возведением "Центра развития ребёнка - детский сад № 11" занималось ООО "СК "Стройподряд" известного омского строителя Сергея Оркиша. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключён в 2014 году, в эксплуатацию здание введено в июне 2015 года. По условиям контракта, строители на свои работы давали гарантию на пять лет.

При эксплуатации здания дошкольного учреждения нашлись нарушения. В санузлах вышли из строя 20 смесителей, из рабочего состояния вышел теплообменник в бассейне, в нескольких группах вздулся пол под линолеумом, некорректно начала работать и система вентиляции в ряде групп. В результате при уличной температуре в минус 10 градусов, в группы поступает приток холодного воздуха. В спортивном и актовом залах появились трещины на стеклопакетах эвакуационных и пожарных выходов. А в холле первого блока и на втором этаже и групповой ячейке № 6 в несущей стене образовались трещины шириной до 5 мм.

Городской департамент строительства направлял претензию подрядчику с требованием устранить нарушения до 14 февраля 2017 года. Но сих пор этого сделано не было. Омским чиновникам пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить "Стройподряд" выполнить гарантийные обязательства.

Иск департамента арбитраж удовлетворил, обязав строительную фирму с момента вступления решения суда в законную силу выполнить работы в рамках исполнения муниципального контракта.

Теги  •  #департамент строительства #детский сад #Сергей Оркиш #Стройподряд

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Комментарии
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Олег Вел  •  10 июля 2017, 11:37

Суд встанет на сторону городского департамента. но а подрядчик будет всяко уклонятся от своих обязательств и от решения суда. Это обычная практика наших строительных организаций.

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Таисия Петрова  •  10 июля 2017, 12:44

Если строительная организация крупная, то проблем не будет, а если была создана под контракт на строительство, то там скорее всего уже все под гранью банкротства и ликвидации как обычно

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