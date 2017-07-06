Будущие омские абитуриенты требуют от общежитий танцполов и парковочных мест
Общество  •   6 июля 2017, 20:27, последнее обновление 6 июля 2017, 20:28  •  печать

Будущие омские абитуриенты требуют от общежитий танцполов и парковочных мест

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Социологи Уральского федерального университета провели опрос cреди школьников с целью выяснить, чего они ждут от общежитий в случае, если будут поступать в вузы других городов. Запросы будущих абитуриентов из Омска социологов смутили.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, у большинства школьников были классические предпочтения в плане общежитий - бесплатный интернет, современная мебель, которая еще не использовалась другими постояльцами, хорошая транспортная доступность и красивый вид из окна. Впрочем, некоторые ответы социологов смутили. Отдельные потенциальные будущие абитуриенты из Омска потребовали, чтобы в общежитиях были ночные клубы, комнаты виртуальной реальности, а также собственное парковочное место для каждого студента. По словам специалистов УрФУ, некоторые из "фантастических запросов" не так уж далеки от реальности - некоторые современные студенческие общежития, действительно, оборудованы фитнес-залами и кафе.

Теги  •  #абитуриент #вуз #общежитие

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  6 июля 2017, 20:39

Такие запросы только радуют, значит студенты уже понимают качество жизни и чем оно достигается. Вот только в реальности будет все намного проще.

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