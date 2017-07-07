Омскую епархию едва не оставили без земельного участка в Первокирпичном посёлке

Религиозная организация попыталась зарегистрировать право собственности на недостроенный храм Архангела Михаила на улице Завертяева. Но сделать этого не смогла, поскольку земельный участок под культовым сооружением оказался снят с кадастрового учёта.

Омской епархии пришлось обращаться в Арбитражный суд Омской области, чтобы отстоять свои права на земельный участок и недостроенный храм Архангела Михаила, который возводился на ул. Завертяева в Первокирпичном посёлке. Земля религиозной организации передана в безвозмездное срочное пользование ещё в 2010 году. В 2012-м началась стройка культового сооружения. Была получена разрешительная документация.

В конце 2016 года епархия решила зарегистрировать право собственности на недостроенный храм, однако выяснилось, что участок, на котором стоит объект, снят с кадастрового учёта спустя два года после его передачи в пользование религиозной организации.

Арбитраж поддержал представителей РПЦ, обязав местных чиновников вернуть епархии утраченное право на земельный участок. Решение суда в законную силу не вступило.