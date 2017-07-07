Омский экспоцентр отдают Краеведческому музею
Общество  •   7 июля 2017, 12:15, последнее обновление 7 июля 2017, 12:20  •  печать

Омский экспоцентр отдают Краеведческому музею

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На самой большой выставочной площадке города откроется мультимедийный исторический парк "Россия - моя история".

Стало известно, что министерство имущественных отношений региона передаёт площади областного экспоцентра Омскому государственному историко-краеведческому музею для реализации федерального проекта "Создание исторического парка "Россия - моя история". Под экспозицию отдают 7638 "квадратов". Ранее эти площади использовало Агентство развития и инвестиций Омской области для проведения выставок.

- Образовательный и просветительский проект "Россия - моя история" уже сейчас вызывает широкий общественный интерес, - отметил глава Минимущества Борис Смольников. - Поэтому специалисты министерства максимально оперативно оформляют необходимые документы по передаче помещения бюджетному учреждению культуры Омской области "Омский государственный историко-краеведческий музей, на базе которого будет действовать экспозиция.

Добавим, проект создания мультимедийных парков курирует администрация президента России, а концепция самого парка разработана Патриаршим советом по культуре РПЦ, финансирование осуществляется через Фонд гуманитарных проектов. На федеральном уровне принято решение о создании подобных выставочных пространств в различных регионах: Санкт-Петербурге, Махачкале, Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону, Волгограде.

Теги  •  #выставка #музей #Экспоцентр

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