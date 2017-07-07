Водители автобусов выходят в рейс на неисправных машинах и садятся за руль пьяными
Общество  •   7 июля 2017, 10:30  •  печать

Водители автобусов выходят в рейс на неисправных машинах и садятся за руль пьяными

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Каждая десятая автоавария, произошедшая в Омске, связана с пассажирским транспортом.

За шесть месяцев 2017 года по вине водителей общественного транспорта произошло 53 автоаварии, в которых погибло три человека и 90 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники омской Госавтоинспекции приводят печальную статистику - практически каждое десятое столкновение автомобилей (без пострадавших) так или иначе связано с пассажирским транспортом.

- Проведённый сотрудниками Госавтоинспекции анализ аварийности указывает на систематические нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, - поясняют в Управление ГИБДД России по Омской области. - Только за четыре дня (с 1 по 4 июля) водителями маршрутных транспортных средств допущено свыше 500 нарушений ПДД. В их числе и грубые административные проступки - проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством при наличии технической неисправности, превышение установленной скорости движения.

Нередко водители общественного транспорта садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Очередных нарушителей правил дорожного движения полицейские планируют ловить три ближайших дня - с 7 по 9 июля. Сотрудники ГИБДД будут нести службу на конечных остановках общественного транспорта, а также посетят пассажирские предприятия для проведения профилактических бесед с водителями.

Теги  •  #авария #ГИБДД #дороги #ДТП #общественный транспорт

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  7 июля 2017, 13:08

Непонятно: а что, после 9-го контроль со стороны ГИБДД будет ослаблен? Мероприятия проведут, галочку поставят, а дальше - хоть трава не расти? Если так, то кому нужна такая ГИБДД?

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Иван Грегин  •  7 июля 2017, 10:32

Водителей общественного транспорта можно и нужно строго проверять перед началом работы. Странно, что некоторые работодатели игнорируют это.

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