Водители автобусов выходят в рейс на неисправных машинах и садятся за руль пьяными

За шесть месяцев 2017 года по вине водителей общественного транспорта произошло 53 автоаварии, в которых погибло три человека и 90 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники омской Госавтоинспекции приводят печальную статистику - практически каждое десятое столкновение автомобилей (без пострадавших) так или иначе связано с пассажирским транспортом.

- Проведённый сотрудниками Госавтоинспекции анализ аварийности указывает на систематические нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, - поясняют в Управление ГИБДД России по Омской области. - Только за четыре дня (с 1 по 4 июля) водителями маршрутных транспортных средств допущено свыше 500 нарушений ПДД. В их числе и грубые административные проступки - проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством при наличии технической неисправности, превышение установленной скорости движения.

Нередко водители общественного транспорта садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Очередных нарушителей правил дорожного движения полицейские планируют ловить три ближайших дня - с 7 по 9 июля. Сотрудники ГИБДД будут нести службу на конечных остановках общественного транспорта, а также посетят пассажирские предприятия для проведения профилактических бесед с водителями.