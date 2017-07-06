За сутки в Омске задержали 19 пьяных водителей
Происшествия  •   6 июля 2017, 10:44, последнее обновление 6 июля 2017, 10:45  •  печать

За сутки в Омске задержали 19 пьяных водителей

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За сутки омские автоинспекторы составили 688 административных протоколов за нарушение ПДД.

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Омской области, за сутки на дорогах города и области произошло 57 ДТП, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Всего за нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторами было составлено 688 административных протоколов. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 19 водителей.

Отметим, что за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Теги  •  #ГИБДД #задержание #пьяный водитель

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Комментарии
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Роман Орехов  •  6 июля 2017, 11:28

Какие же нужны наказания чтобы отвадить пить и садиться за руль, может конфискация машины на которой ехал пьяный водитель и лишение прав бессрочно.

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Мирослав В-ов  •  6 июля 2017, 12:08

Конфискацию никто не сделает, а лишение прав тоже не гарантирует того, что нарушитель снова не сядет за руль, ездят и без прав.

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