За сутки в Омске задержали 19 пьяных водителей

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Омской области, за сутки на дорогах города и области произошло 57 ДТП, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
Всего за нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторами было составлено 688 административных протоколов. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 19 водителей.
Отметим, что за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Какие же нужны наказания чтобы отвадить пить и садиться за руль, может конфискация машины на которой ехал пьяный водитель и лишение прав бессрочно.
Конфискацию никто не сделает, а лишение прав тоже не гарантирует того, что нарушитель снова не сядет за руль, ездят и без прав.