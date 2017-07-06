За сутки в Омске задержали 19 пьяных водителей

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Омской области, за сутки на дорогах города и области произошло 57 ДТП, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Всего за нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторами было составлено 688 административных протоколов. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 19 водителей.

Отметим, что за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.