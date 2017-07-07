В омских парках уложат плитку на миллион рублей

Необходимые работы проведут в двух парках на площади 2500 квадратных метров. На эти цели выделен один миллион рублей.

В Омске продолжается реализация концепции развития муниципальных парков культуры и отдыха. В настоящее время в парке имени 30-летия ВЛКСМ идёт благоустройство сквера "Честь и достоинство". Уже в этом году неухоженная часть территории превратится в липовую аллею, где будут размещены клумбы, лавочки и скульптурная композиция "Порфирий Петрович" в честь героя романа "Преступление и наказание".

- Есть УФСИН, есть Следственный комитет, которые хотят оставить в этом парке нечто памятное, организовать аллеи. Да ради бога! Мы этому только рады. Лишь бы это было на пользу людям, - отметил директор департамента культуры Владимир Шалак. - Парк преображается, он уже становится европейского уровня - чистый, светлый, красивый.

Планируется также замостить пешеходную зону тротуарной плиткой - будет уложено 1000 метров покрытия, а также установлен бордюрный камень. Добавим, что подобные работы по укладке тротуарной плитки на площади 1500 квадратных метров будут выполнены и в другом омском парке - Советском.