Главе омского Минстроя стыдно за дорожный контроль

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов заявил, что будет усиливать контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог.

Это заявление глава Минстроя сделал на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой дорожному строительству.

- Есть такие вещи, за которые просто стыдно, - сказал Стрельцов. - В части контроля мы отстали сильно. Отдаём субсидию муниципалитету и не вспоминаем о ней, пока армия отчётности не придёт. Сейчас мы формируем новую структуру министерства, чтобы был контроль за тем, что и как будет расходоваться.

Новую структуру ведомства глава Минстроя намерен через неделю представить губернатору.

Также Владимир Стрельцов рассказал, что во время визита главы Росавтодора Романа Старовойта в Омск обнаружились недочёты на улице Волгоградской. Федеральному чиновнику показали дорогу, где асфальт был уложен не по всей ширине.

- Полметра до бордюра не уложили асфальта, - пояснил Стрельцов. - А по документам всё в порядке. Просто это не учли. И всем было всё равно.