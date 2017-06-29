Главе омского Минстроя стыдно за дорожный контроль
Общество  •  29 июня 2017, 14:22, последнее обновление 29 июня 2017, 15:03  •  печать

Главе омского Минстроя стыдно за дорожный контроль

Автор:

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов заявил, что будет усиливать контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог.

Это заявление глава Минстроя сделал на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой дорожному строительству.

- Есть такие вещи, за которые просто стыдно, - сказал Стрельцов. - В части контроля мы отстали сильно. Отдаём субсидию муниципалитету и не вспоминаем о ней, пока армия отчётности не придёт. Сейчас мы формируем новую структуру министерства, чтобы был контроль за тем, что и как будет расходоваться.

Новую структуру ведомства глава Минстроя намерен через неделю представить губернатору.

Также Владимир Стрельцов рассказал, что во время визита главы Росавтодора Романа Старовойта в Омск обнаружились недочёты на улице Волгоградской. Федеральному чиновнику показали дорогу, где асфальт был уложен не по всей ширине.

- Полметра до бордюра не уложили асфальта, - пояснил Стрельцов. - А по документам всё в порядке. Просто это не учли. И всем было всё равно.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #дороги #Росавтодор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске на два месяца арестовали чиновника Минспорта Сухарева  •  сегодня, 14:55
SIM-2017: новая трасса, дистанции и участники  •  сегодня, 14:42  •   1
Налоги и справедливость. Эксперты нашли способы увеличить бюджет Омска  •  сегодня, 14:14
Двое омичей, пронёсших через границу 45 кг марихуаны, пойдут под суд  •  сегодня, 13:13  •   1
В Омске резко вырос интерес к оборудованию для майнинга  •  сегодня, 12:33
Полицейская собака нашла омича, обокравшего ВАЗ  •  сегодня, 12:29  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400