Главе омского Минстроя стыдно за дорожный контроль

Это заявление глава Минстроя сделал на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой дорожному строительству.
- Есть такие вещи, за которые просто стыдно, - сказал Стрельцов. - В части контроля мы отстали сильно. Отдаём субсидию муниципалитету и не вспоминаем о ней, пока армия отчётности не придёт. Сейчас мы формируем новую структуру министерства, чтобы был контроль за тем, что и как будет расходоваться.
Новую структуру ведомства глава Минстроя намерен через неделю представить губернатору.
Также Владимир Стрельцов рассказал, что во время визита главы Росавтодора Романа Старовойта в Омск обнаружились недочёты на улице Волгоградской. Федеральному чиновнику показали дорогу, где асфальт был уложен не по всей ширине.
- Полметра до бордюра не уложили асфальта, - пояснил Стрельцов. - А по документам всё в порядке. Просто это не учли. И всем было всё равно.