У Ленинградского моста укладывают "самовосстанавливающийся" асфальт
Общество  •   3 июля 2017, 14:51, последнее обновление 3 июля 2017, 14:53  •  печать

У Ленинградского моста укладывают "самовосстанавливающийся" асфальт

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Полотно дорожной развязки в центре Омска ремонтируют с использованием малораспространённой в городе технологии.

Дорожники продолжают укладку второго (верхнего) слоя асфальта на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту. Рабочие применяют щебёночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-15, так называемый "самовосстанавливающийся" асфальт. Его преимущество состоит в том, что небольшие трещины и дефекты дорожного полотна самостоятельно затягиваются при нагревании в тёплую погоду.

В предыдущие годы щебёночно-мастичный асфальтобетон использовался при ремонте проезжей части на Иртышской набережной, улице Лукашевича и развязки на проспекте Королёва, а также при строительстве с нуля дороги на улице Андрианова.

Добавим, что при ремонте ещё пяти дорог - улицах Мельничная, Крупской, Ватутина, Суворова, 1-я Заводская - используется новая для Омска технология термопрофилирования. Но большинство дорог ремонтируется обычным методом - укладка асфальтобетонной смеси в два слоя. Все дорожные работы в текущем году должны завершиться до августа.

Теги  •  #дороги #Ленинградский мост #ремонт

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Комментарии
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Виталий Киреев  •  3 июля 2017, 15:32

Интересная технология. Посмотрим, как долго будет служить такое покрытие.

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