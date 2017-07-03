У Ленинградского моста укладывают "самовосстанавливающийся" асфальт

Дорожники продолжают укладку второго (верхнего) слоя асфальта на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту. Рабочие применяют щебёночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-15, так называемый "самовосстанавливающийся" асфальт. Его преимущество состоит в том, что небольшие трещины и дефекты дорожного полотна самостоятельно затягиваются при нагревании в тёплую погоду.

В предыдущие годы щебёночно-мастичный асфальтобетон использовался при ремонте проезжей части на Иртышской набережной, улице Лукашевича и развязки на проспекте Королёва, а также при строительстве с нуля дороги на улице Андрианова.

Добавим, что при ремонте ещё пяти дорог - улицах Мельничная, Крупской, Ватутина, Суворова, 1-я Заводская - используется новая для Омска технология термопрофилирования. Но большинство дорог ремонтируется обычным методом - укладка асфальтобетонной смеси в два слоя. Все дорожные работы в текущем году должны завершиться до августа.