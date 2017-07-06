Омское ПП-4 нашло замену осуждённному руководителю

В муниципальном пассажирском предприятии № 4 сменился директор. Предыдущий руководитель Александр Чертоляс уволился после оглашения приговора по делу о ДТП на Сыропятском тракте.

Директором МП "ПП-4" назначен Александр Вялков. Приказ об этом подписал директор департамента транспорта горадминистрации Алексей Мартыненко. На новое место Вялков перешёл из МП "Электрический транспорт". Там он работал 21 год, дослужившись до должности заместителя директора.

Предыдущий директор ПП-4 Александр Чертоляс написал заявление об уходе по собственному желанию с 1 июля. Ранее, 16 июня, суд Омского района признал Чертоляса виновным в гибели работников птицефабрики "Сибирская". Шестнадцать человек стали жертвами ДТП летом 2015 года, когда автобус с работниками птицефабрики врезался в гружённый кирпичом КамАЗ. Разбившийся транспорт был арендован в ПП-4. Александр Чертоляс был приговорён к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы условно. Свою вину он не признал.