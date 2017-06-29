Названы сроки сдачи объектов, не построенных к 300-летию Омска

На сегодняшней пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов назвал сроки сдачи объектов, которые планировалось ввести в эксплуатацию к 300-летию Омска, отмечавшемуся в 2016 году. Губернатором Виктором Назаровым поставлена задача - сдать часть объектов уже в этом году.

Здание театра "Галёрка" - объект высокой пусковой готовности, - сказал Стрельцов. - В полном объёме деньги там заложены. Уверен, что в этом году объект мы сдадим. Кто-то хотел сдать объект к октябрю, но этого делать не надо.

Глава Минстроя отметил, что красивый проект театра от НПО "Мостовик" пришлось полностью переделывать.

Федеральные власти хотят запустить в эксплуатацию здание страхового общества "Саламандра" к марту 2018 года, когда пройдут выборы президента России. "По деньгам это можно решить, - рассуждает Владимир Стрельцов. - Но технологически я этого не вижу. Бетонные работы и всё остальное не ускоришь. Реально ввести объект в августе следующего года, чтобы затем переделывать не пришлось". Достройка "Саламандры" будет стоить 294 млн рублей. С новым подрядчиком будет заключён контракт на два года.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", поликлинику на 1000 посещений на Левом берегу при существующем финансировании удастся сдать не раньше 2019 года. Там сейчас подрядчик устраняет многочисленные технологические нарушения, допущенные ранее. На достройку объекта необходимо 270 млн рублей. При увеличении финансирования поликлиника может открыться в 2018 году.

Здание отделения детской хирургии больницы № 3 рассчитывают ввести в эксплуатацию к сентябрю. Сейчас планируют закупать оборудование. "Там цены на оборудование заложены на уровне 2013 года", - напомнил глава Минстроя.

В этом году будут открыты комплекс "Омская крепость" и Воскресенский собор, где осталось установить подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья.