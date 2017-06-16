Омский министр Трофимов намерен завершить "юбилейные" объекты

Новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о судьбе культурных объектов, которые так и не были сданы в срок: "Галёрка", "Эрмитаж-Сибирь" и "Омская крепость".

По словам Юрия Трофимова, в первую очередь в новой должности ему предстоит решить проблему сдачи объектов, которые софинансируются из федерального бюджета, и освоить уже повторно выделяемые на них средства.

Важная задача - закончить юбилейные объекты, - заявил Трофимов. - В декабре произойдёт сдача "Галёрки", в 2018 году - центра "Эрмитаж-Сибирь". Ко Дню города в этом году будет сдана "Омская крепость". Преобразится улица Музейная - в результате получим новое культурное пространство.

К слову, вопросы сдачи этих многострадальных объектов Юрий Трофимов обсуждал недавно на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Трофимов заверил, что регион не останется без федеральной поддержки.

- Финансирование очень серьёзное, и необходимо сконцентрироваться на вводе в строй объектов. Большое значение придаётся программе по реконструкции домов культуры в регионах. Мало какой регион получает такое софинансирование, и это очень серьёзная база для развития. Перед нами стоит ответственная задача, и надо её выполнить. Главное, что я услышал, федеральное министерство поддерживает финансово все проекты, - добавил Трофимов.