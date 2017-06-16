Омский министр Трофимов намерен завершить "юбилейные" объекты
Культура  •  16 июня 2017, 14:06  •  печать

Омский министр Трофимов намерен завершить "юбилейные" объекты

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Новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о судьбе культурных объектов, которые так и не были сданы в срок: "Галёрка", "Эрмитаж-Сибирь" и "Омская крепость".

По словам Юрия Трофимова, в первую очередь в новой должности ему предстоит решить проблему сдачи объектов, которые софинансируются из федерального бюджета, и освоить уже повторно выделяемые на них средства.

Важная задача - закончить юбилейные объекты, - заявил Трофимов. - В декабре произойдёт сдача "Галёрки", в 2018 году - центра "Эрмитаж-Сибирь". Ко Дню города в этом году будет сдана "Омская крепость". Преобразится улица Музейная - в результате получим новое культурное пространство.

К слову, вопросы сдачи этих многострадальных объектов Юрий Трофимов обсуждал недавно на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Трофимов заверил, что регион не останется без федеральной поддержки.

- Финансирование очень серьёзное, и необходимо сконцентрироваться на вводе в строй объектов. Большое значение придаётся программе по реконструкции домов культуры в регионах. Мало какой регион получает такое софинансирование, и это очень серьёзная база для развития. Перед нами стоит ответственная задача, и надо её выполнить. Главное, что я услышал, федеральное министерство поддерживает финансово все проекты, - добавил Трофимов.

Теги  •  #300-летие Омска #Галерка #объект #Омская крепость #Эрмитаж-Сибирь #юбилей

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  16 июня 2017, 15:00

Когда выделяются федеральные средства, их освоение должно быть первостепенной задачей, чтобы без сучков и без задоринки, все шло по плану и к срокам, иначе на другие проекты дальше просить будет бессмысленно

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