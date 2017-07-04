Старейшему обитателю Большереченского зоопарка вручили торт из хлеба и капусты

В понедельник, 3 июля, в Большереченском зоопарке с 29-летием поздравили старожила заповедника - бегемота Кёнига. Свою кличку он получил благодаря тому, что приехал из Калининграда - бывшего Кёнигсберга.

Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова, торт, который сделали сотрудники зоопарка, состоял из фруктов (яблок, апельсинов), овощей (капуста, свёкла), а также сухофруктов и хлеба. Несмотря на то, что понедельник не самый посещаемый в зоопарке день, немногочисленные гости присоединились к поздравлениям животного.

- У нас каждый месяц в зоопарке проходит какой-нибудь тематический праздник: День рождения бегемота, День пробуждения медведя, День журавля. Следующий праздник пройдёт 29 июля - День тигра. И на все праздники мы всегда готовим красивое угощение, - сообщила Наталья Болотова. - Кёниг - один из старожилов зоопарка. Есть ещё гималайский медведь Артём, которому больше 30 лет, белая медведица Гуля, которой 28 лет. Но самый старый обитатель зоопарка - аист Айка - ему уже больше 40 лет.

Фото: Большереченский зоопарк