Старейшему обитателю Большереченского зоопарка вручили торт из хлеба и капусты
Общество  •   4 июля 2017, 11:14  •  печать

Старейшему обитателю Большереченского зоопарка вручили торт из хлеба и капусты

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29-летний бегемот Кёниг получил в честь дня рождения вкусное лакомство.

В понедельник, 3 июля, в Большереченском зоопарке с 29-летием поздравили старожила заповедника - бегемота Кёнига. Свою кличку он получил благодаря тому, что приехал из Калининграда - бывшего Кёнигсберга.   

Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова, торт, который сделали сотрудники зоопарка, состоял из фруктов (яблок, апельсинов), овощей (капуста, свёкла), а также сухофруктов и хлеба. Несмотря на то, что понедельник не самый посещаемый в зоопарке день, немногочисленные гости присоединились к поздравлениям животного.

  

- У нас каждый месяц в зоопарке проходит какой-нибудь тематический праздник: День рождения бегемота, День пробуждения медведя, День журавля. Следующий праздник пройдёт 29 июля - День тигра. И на все праздники мы всегда готовим красивое угощение, - сообщила Наталья Болотова. - Кёниг - один из старожилов зоопарка. Есть ещё гималайский медведь Артём, которому больше 30 лет, белая медведица Гуля, которой 28 лет. Но самый старый обитатель зоопарка - аист Айка - ему уже больше 40 лет.

Фото: Большереченский зоопарк

Теги  •  #Большереченский зоопарк #день рождения #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  4 июля 2017, 14:05

Если учесть, что бегемоты живут 40-50 лет, то именинник отметил весьма солидную дату.

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Евгения Шелохова  •  4 июля 2017, 13:37

Не очень аппетитный тортик,но для бегемота все его любимые лакомства)

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