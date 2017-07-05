Станция юннатов просит омичей помочь в покупке пары для капибары и фенека

Как сообщили в детском Экоцентре, коллекцию зоопарка в этом году пополнил диковинный для Сибири зверёк - фенек, или, как его ещё называют, пустынная лисичка. Зверёк с "выдающимися во всех отношениях" ушами обитает в Северной Африке.

- В Омск он переехал из Красноярского природного парка "Роев ручей". Юннаты назвали его Потапом. После двухнедельной акклиматизации, адаптации и обживания вольера он уже не прячется в домике, а показывается посетителям, - рассказали в Экоцентре.

Фенек

Сейчас для него и для трёхлетней капибары, которая также появилась в зоопарке этой весной, зоологи намерены наладить личную жизнь. "Цена довольно внушительная. Капибара стоит около 90 тысяч рублей, а фенек - 70 тысяч. Доставка животных обойдётся ещё в 20 тысяч рублей. Поэтому мы надеемся на финансовую помощь омичей в приобретении пар для наших новых питомцев",- уточнили "Омск Здесь" в зоопарке.

Фото: www.debcomsk.ru