Ленинградский мост заволокло густым туманом

В паблике "Regik55 Омск" ранним утром очевидцы выложили видео необычного природного явления. Подъезд к Ленинградскому мосту, неподалёку от "Птичьей гавани" заволокло густым туманом. Видимость на этом участке оказалась практически нулевой. Подписчики также сообщают, что на подъёме со стороны Ленинградской площади произошло ДТП, причиной которого могла стать плохая видимость.

Добавим также, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5-10 июля в Омской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами. Подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности.

Фото: скрин видео