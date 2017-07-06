Омский посёлок засыпало золой

В одном из омских пабликов появилось видео последствий выбросов с омской ТЭЦ. Жители Новоалександровки пожаловались на золистую бурю, прошедшую по их посёлку. В комментариях к видео подписчики заявляют, что при ветре невозможно открыть даже форточку, окно, подоконник и даже шторы моментально становятся обсыпанными золой.

- Мы живём рядом с Новоалександровкой в Харино. Вы знаете, какой это УЖАС!!! При ветре форточку не открыть, потому что все окна, подоконник, трубы и даже тюль - всё в золе! Я не говорю уже про овощи. Всё в золе! Вещи сушить при ветре невозможно, потом хоть заново стирай. Это мы ещё не в эпицентре живём. А кто там рядом, там капец, - пишет в комментариях жительница соседнего посёлка.