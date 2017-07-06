Отца и сына задержали по подозрению в массовом убийстве
Происшествия  •   6 июля 2017, 10:03, последнее обновление 6 июля 2017, 10:35  •  печать

Отца и сына задержали по подозрению в массовом убийстве

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Полицейские задержали двух мужчин, причастных к убийству односельчан в Омской области.

Накануне вечером, 5 июля, по подозрению в совершении жестокого преступления задержаны жители Павлоградского района - отец и сын 42 и 17 лет. В пресс-службе областного УМВД России сообщили, что сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Как полагают правоохранители, родственники убили мужчин 21, 29 и 33 лет "на почве неприязненных отношений". Мужчинам нанесли огнестрельные и ножевые ранения, а чтобы скрыть преступление, их трупы вывезли на своём автомобиле в лес.

Напомним, вечером 1 июля в Павлоградском районе пропали четверо мужчин - трое жителей села Милоградовка и их 42-летний знакомый. Они выехали из села на машине ВАЗ-21130. 4 июля после заявления родственников тела трёх пропавших нашли в лесополосе, а в кювете рядом с соседним селом обнаружили и автомобиль одного из них. В Cледственном комитете подтвердили, что к убийству причастен четвёртый пропавший, с которым убитые конфликтовали.

Выяснилось, что 42-летний подозреваемый пригласил трёх убитых на пикник "пожарить шашлыки и выпить за мировую" на территорию ипподрома рядом с Павлоградкой. "Во время застолья подозреваемый вместе со своим несовершеннолетним сыном вероломно нанёс двум сидевшим за столом потерпевшим и третьему - спавшему в автомобиле мужчине - ножевые и огнестрельные ранения", - сообщили в СУ СК РФ по Омской области. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Готовится ходатайство в суд об аресте задержанных.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #Павлоградский район #следственный комитет #убийство #УМВД #фото

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Комментарии
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Олег Вел  •  6 июля 2017, 13:05

Таких чертей нужно на пожизненное отправлять. Но у нас гуманный суд, этот 17- летний подонок отделается скорее легким испугом.

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Алёна Ярошевич  •  6 июля 2017, 12:36

Явно же убийство было предумышленное, зачем тогда вообще брать с собой оружие на "дружеский" пикник. Вот уж вам и семейный подряд.

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Анна Мишина  •  6 июля 2017, 11:03

Интересно, какая должна быть неприязнь, чтобы решиться на убийство трех человек.

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