Названы самые популярные у омичей остановки для пересадки

В мэрии озвучили первые результаты работы повременного проездного, который появился в середине июня и позволяет пассажиру в течение получаса сделать одну пересадку и за вторую поездку заплатить всего 1 рубль.

Департамент транспорта администрации Омска и муниципальное предприятие "Пассажирсервис" подвели итоги двухнедельной работы тарифа "Повременный". Как сообщили в официальной группе мэрии во "ВКонтакте", пока продано только 495 карт, а сумма внесённых на них средств составила 127 тысяч рублей.

Как показал анализ, пассажиры чаще всего пользуются пересадками по 1 рублю ежедневно в будние дни, с понедельника по пятницу. Наиболее популярными маршрутами являются автобус № 33 ("Ул. Бархатовой - 3-я Железнодорожная"). Двигаясь по данному маршруту, омичи делают пересадку в автобус № 110 у кинотеатра "Первомайский" и едут в центр города (проспект Маркса, ж/д вокзал).

Кроме этого, часто омичи совершают пересадку у кинотеатра "Маяковский". Как правило, они пересаживаются с автобусов № 33, 69, 109, 110 и троллейбусов № 2, 4 в "левобережные" автобусы № 24, 9, которые следует через Метромост. Ещё одна популярная пересадка - на остановке "Госпиталь". Там пассажиры меняют автобусный маршрут № 63 ("МСЧ-9 - Гараж ЦС") на маршруты по различным направлениям: № 24, 95, 33, 69, 110, 59, 45 и троллейбусы № 2, 4.

"Интервал движения транспорта в часы пик по данным маршрутам составляет от 5 до 15 минут", - отметили в муниципальном предприятии "Пассажирсервис".