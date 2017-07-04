В Нефтяниках прорванный трубопровод превратил дорогу в реку
Общество  •   4 июля 2017, 17:26, последнее обновление 4 июля 2017, 17:34  •  печать

В Нефтяниках прорванный трубопровод превратил дорогу в реку

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В Советском округе произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения.

Коммунальная авария произошла сегодня днём на улице Нефтезаводская. Фонтан воды бил на проезжую часть, заливая дорогу.

Повреждённый участок трубопровода был оперативно отключён. Вода в прорванной трубе была не горячая (менее 40 градусов). На водоснабжение потребителей прорыв никак не повлиял, так как с сегодняшнего дня горячей воды в домах городка Нефтяников нет - начались гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Во время плановых гидравлических испытаний происходит обнаружение слабых мест, чтобы их отремонтировать и обеспечить безопасность в течение отопительного сезона, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь АО "Омск РТС" Юлия Савенкова.

Добавим, что гидравлические испытания теплосетей Советского округа будут проводиться до 27 июля.

Теги  •  #видео #коммунальная авария #Омск РТС #Советский округ

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  4 июля 2017, 20:38

Нормальное явление во время опрессовки, чем больше прорвёт сейчас, тем меньше аварийных ситуаций будет в период отопительного сезона, слабые места как ради на замену.

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