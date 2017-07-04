В Нефтяниках прорванный трубопровод превратил дорогу в реку

Коммунальная авария произошла сегодня днём на улице Нефтезаводская. Фонтан воды бил на проезжую часть, заливая дорогу.
Повреждённый участок трубопровода был оперативно отключён. Вода в прорванной трубе была не горячая (менее 40 градусов). На водоснабжение потребителей прорыв никак не повлиял, так как с сегодняшнего дня горячей воды в домах городка Нефтяников нет - начались гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону.
Во время плановых гидравлических испытаний происходит обнаружение слабых мест, чтобы их отремонтировать и обеспечить безопасность в течение отопительного сезона, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь АО "Омск РТС" Юлия Савенкова.
Добавим, что гидравлические испытания теплосетей Советского округа будут проводиться до 27 июля.
Нормальное явление во время опрессовки, чем больше прорвёт сейчас, тем меньше аварийных ситуаций будет в период отопительного сезона, слабые места как ради на замену.