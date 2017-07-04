В Нефтяниках прорванный трубопровод превратил дорогу в реку

Коммунальная авария произошла сегодня днём на улице Нефтезаводская. Фонтан воды бил на проезжую часть, заливая дорогу.

Повреждённый участок трубопровода был оперативно отключён. Вода в прорванной трубе была не горячая (менее 40 градусов). На водоснабжение потребителей прорыв никак не повлиял, так как с сегодняшнего дня горячей воды в домах городка Нефтяников нет - начались гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Во время плановых гидравлических испытаний происходит обнаружение слабых мест, чтобы их отремонтировать и обеспечить безопасность в течение отопительного сезона, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь АО "Омск РТС" Юлия Савенкова.

Добавим, что гидравлические испытания теплосетей Советского округа будут проводиться до 27 июля.