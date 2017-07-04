Рядом с подземным переходом у "Яблоньки" в Омске установили наземный 
Общество  •   4 июля 2017, 17:23, последнее обновление 4 июля 2017, 19:36  •  печать

Рядом с подземным переходом у "Яблоньки" в Омске установили наземный 

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Для омичей, которые ленятся дойти до подземного пешеходного перехода несколько метров и перебегают дорогу возле гостиницы Ibis, установили пешеходный переход.

На пересечении улиц Ленина и Броз Тито, в рамках благоустройства улицы Ленина в районе гостиницы Ibis появились наземные пешеходные переходы.

Как пояснил "Омск Здесь" замдиректора департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец, такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан. Планируется, что по окончании благоустройства временную жёлтую разметку заменят на белую, после чего будут выполнены работы по установке светофорного объекта, разделяющего транспортные и пешеходные потоки.

Напомним, именно в этом месте многие омичи переходят дорогу, не желая дойти 100 метров до подземного перехода или 200 метров до наземного в другую сторону. Так, в мае на данном участке в результате ДТП автомобиль насмерть сбил перебегавшую через дорогу женщину.

Теги  •  #благоустройство #пешеходный переход #улица Ленина #фото

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