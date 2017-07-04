Три электроподстанции в Нефтяниках работают с перегрузкой

Энергетики пересмотрели инвестпрограмму, чтобы как можно раньше начать строительство новой подстанции.

В ходе сегодняшней встречи первого заместителя председателя правительства Омской области Андрея Новосёлова с генеральным директором ПАО "МРСК Сибири" Виталием Ивановым, стало известно о строительстве новой электрической подстанции "Кристалл". Ранее проект планировался к реализации в 2020-2021 годах. Но из-за возможных проблем с электроснабжением в городке Нефтяников сроки пересмотрели.

- Наиболее сложная ситуация в городке Нефтяников. Сейчас три замещающие подстанции, обеспечивающие Советский округ электроэнергией, работают с перегрузкой. Мы приняли решение по строительству новой электрической подстанции "Кристалл" напряжением 110 киловольт. Объект ранее был запланирован в программе развития на 2020-2021 годы. Теперь приступим к строительству в 2018-м, а его проектированием планируем заняться в этом году, - сообщил генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.

По оценкам компании, инвестиции в строительство составят более 700 млн руб.