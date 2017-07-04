Омский филиал Межтопэнергобанка сократил работу из-за "нехватки доступной ликвидности"

Как говорится в официальном сообщении банка, офисы в 15 городах России, в том числе и в Омске, будут обслуживать частных клиентов и организации до 13:00 по местному времени. "Все перечисленные офисы на данный момент работают в консультационном режиме. Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов", - уточнили в банке.

Несколькими днями ранее в Межтопэнергобанке заявили о "затруднениях при осуществлении расчётов, вызванных нехваткой доступной ликвидности". "Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере", - говорилось в официальном заявлении банка. В финансовом институте отметили, что все средства клиентов, находящиеся на счетах, отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, однако "возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена".