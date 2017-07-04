Омский филиал Межтопэнергобанка сократил работу из-за "нехватки доступной ликвидности"
Экономика  •   4 июля 2017, 14:43, последнее обновление 4 июля 2017, 14:58  •  печать

Омский филиал Межтопэнергобанка сократил работу из-за "нехватки доступной ликвидности"

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Московский банк из "первой сотни" - Межтопэнергобанк - объявил о закрытии части филиалов по стране и о сокращении времени работы некоторых региональных офисов.

Как говорится в официальном сообщении банка, офисы в 15 городах России, в том числе и в Омске, будут обслуживать частных клиентов и организации до 13:00 по местному времени. "Все перечисленные офисы на данный момент работают в консультационном режиме. Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов", - уточнили в банке.

Несколькими днями ранее в Межтопэнергобанке заявили о "затруднениях при осуществлении расчётов, вызванных нехваткой доступной ликвидности". "Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере", - говорилось в официальном заявлении банка. В финансовом институте отметили, что все средства клиентов, находящиеся на счетах, отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, однако "возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена".

Теги  •  #банк #вкладчик #офис

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Комментарии
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Иван Яковлев  •  4 июля 2017, 15:39

Ужас, а если у него отберут лицензию, что тогда всем нам в кладчикам делать?

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