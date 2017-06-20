За пять лет население Омска увеличилось на 17,7 тыс. человек
Общество  •  20 июня 2017, 13:07, последнее обновление 20 июня 2017, 14:24  •  печать

За пять лет население Омска увеличилось на 17,7 тыс. человек

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В последние годы число родившихся в городе превышало количество умерших.

С 2012 года население Омска каждый год увеличивается, сообщает пресс-служба администрации города. За пять лет число омичей с 1 161 700 человек увеличилось до 1 178 400 человек. Все последние пять лет число родившихся превышало число умерших. 60 % всего населения Омской области проживает в региональной столице.

По объёму промышленной продукции на душу населения и общему объёму промышленной продукции по средним и крупным предприятиям Омск занимает первое место среди городов-миллионников (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга). На одного омича приходится 584,3 тыс. руб. от общего объёма промышленной продукции. В Уфе данный показатель равен 570,1 тыс. руб., в Красноярске - 308,6 тыс. руб. и в Новосибирске - 158,9 тыс. руб.

Теги  •  #население #рождаемость

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  20 июня 2017, 14:02

Надо же, думала в стране идет стабильный демографический спад. Поздравляю Омск!

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Николай Каринин  •  20 июня 2017, 13:31

И все же думаю, что эта цифра достигнута не только за счет рождаемости, а частично за счет миграции населения.

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