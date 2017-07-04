Паводок отошёл от Усть-Ишима
Общество  •   4 июля 2017, 09:41, последнее обновление 4 июля 2017, 10:54  •  печать

Паводок отошёл от Усть-Ишима

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На севере Омской области не осталось подтопленных домов и участков.

По данным омского управления МЧС, уровень воды в Иртыше в границах Усть-Ишима за сутки уменьшился на 7 см и сейчас составляет 735 см.

"Подтопленных приусадебных участков и жилых домов нет", - сообщили в пресс-службе ведомства, констатировав, что паводок в районе завершается.

Речная вода продолжает снижаться, и в ближайшие сутки уровень Иртыша может уменьшиться ещё на 10 см. Спасатели продолжают откачку воды на дамбах и оказание адресной помощи местным жителям.

Теги  •  #МЧС #паводок #Усть-Ишимский район

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Комментарии
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Макс Павлов  •  4 июля 2017, 15:11

Учитывая сколько за последнее время выпало осадков, еще довольно легко отделались ;) .

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