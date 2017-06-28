В Омской области отменяют режим ЧС по паводку
Общество  •  28 июня 2017, 16:06  •  печать

В Омской области отменяют режим ЧС по паводку

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В регионе стабилизировалась паводковая обстановка.

Об отмене режима ЧС в связи со стабилизацией паводковой обстановки в регионе стало известно сегодня, 28 июня, на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло.

В этом году от паводка в Омской области пострадало 10 муниципальных районов. Первый этап в апреле был связан с пропуском талых вод. Вторая волна паводка вызвана подъёмом уровня воды в Иртыше и Ишиме и пришлась на середину мая. Сейчас уровень воды в этих реках продолжает активно снижаться. На постах наблюдения критические отметки не превышены. По данным на 28 июня, в зоне подтопления остаётся Усть-Ишимский район. Вода не уходит из четырёх населенных пунктов и 79 приусадебных участков.

В Прииртышье территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области работает в режиме ЧС с 17 мая. Губернатор Виктор Назаров отметил, что сейчас, когда обстановка стабилизировалась, режим ЧС будет отменён.

Теги  •  #Виктор Назаров #паводок #режим ЧС

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