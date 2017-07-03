В Омской области объявили штормовое предупреждение
Общество  •   3 июля 2017, 20:13, последнее обновление 3 июля 2017, 20:34  •  печать

В Омской области объявили штормовое предупреждение

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Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления 4 июля. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории Омской области ночью и днём 4 июля. Ожидаются гроза, ветер с усилениями до 18-23 м/с, град, временами сильный дождь.

Неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, могут увеличится случаи травматизма среди омичей. Предельное внимание необходимо проявить автовладельцам, так как размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

- Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами, - предупреждают в региональном МЧС.

Теги  •  #ветер #гроза #синоптик #штормовое предупреждение

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