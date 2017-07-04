Омичи разочарованы экологией города
Общество  •   4 июля 2017, 09:15, последнее обновление 4 июля 2017, 09:30  •  печать

Омичи разочарованы экологией города

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По мнению горожан, экологическая обстановка только ухудшилась.

Результаты всероссийского опроса представили аналитики портала Domofond.ru. В исследовании участвовали 258 тысяч жителей ста городов. Респондентам было необходимо оценить местную экологию.

Самые высокие баллы своему городу поставили жители Сочи, Армавира, Севастополя, Ставрополя и Чебоксар. Жители южных городов отмечали большое количество зелени и близость к морю. На последнем месте рейтинга оказался Братск, рядом с ним - Новокузнецк и Челябинск. В целом, города-миллионники заняли позиции в центре топ-100.

Омск занял 93-е место. При этом по сравнению с рейтингом 2016 года он спустился на одну строчку ниже.

Отметим, что на прошлой неделе в Минприроды России был озвучен доклад, согласно которому Омск наряду с Норильском, Челябинском и Магнитогорском вошёл в список территорий особого внимания. По данным Росприроднадзора, в этих городах типичны нарушения экологического законодательства со стороны промышленных предприятий, а также недостаточен контроль за вредными выбросами.

Теги  •  #рейтинг #экология

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