Омичи разочарованы экологией города

Результаты всероссийского опроса представили аналитики портала Domofond.ru. В исследовании участвовали 258 тысяч жителей ста городов. Респондентам было необходимо оценить местную экологию.

Самые высокие баллы своему городу поставили жители Сочи, Армавира, Севастополя, Ставрополя и Чебоксар. Жители южных городов отмечали большое количество зелени и близость к морю. На последнем месте рейтинга оказался Братск, рядом с ним - Новокузнецк и Челябинск. В целом, города-миллионники заняли позиции в центре топ-100.

Омск занял 93-е место. При этом по сравнению с рейтингом 2016 года он спустился на одну строчку ниже.

Отметим, что на прошлой неделе в Минприроды России был озвучен доклад, согласно которому Омск наряду с Норильском, Челябинском и Магнитогорском вошёл в список территорий особого внимания. По данным Росприроднадзора, в этих городах типичны нарушения экологического законодательства со стороны промышленных предприятий, а также недостаточен контроль за вредными выбросами.