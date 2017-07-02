Метеорологи предупредили омичей о вредных примесях в воздухе

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 2 июля, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 21 предприятие города.

Добавим, что сегодня ночью и ранним утром в соцсетях омичи массово жаловались на неприятный запах в городе. В том числе и запах этилмеркаптана. А свои догадки об источниках выбросов даже снабжали фото, призывая горожан самим установить источники газовой атаки.