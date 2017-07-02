Метеорологи предупредили омичей о вредных примесях в воздухе
Общество  •   2 июля 2017, 10:41, последнее обновление 2 июля 2017, 10:54  •  печать

Метеорологи предупредили омичей о вредных примесях в воздухе

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В Омске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 2 июля, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 21 предприятие города.

Добавим, что сегодня ночью и ранним утром в соцсетях омичи массово жаловались на неприятный запах в городе. В том числе и запах этилмеркаптана. А свои догадки об источниках выбросов даже снабжали фото, призывая горожан самим установить источники газовой атаки.

 
Теги  •  #загрязнение атмосферы #Обь-Иртышское УГМС #этилмеркаптан

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  2 июля 2017, 15:08

Да уж, экология и вправду абсолютно не волнует бизнес и коммунальщиков, а ведь природа может и "обидеться" наводнением или засухой.

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Тамара Дорофеева  •  2 июля 2017, 11:54

На фото изображена труба ТЭЦ-4, но вся эта активность в сми и соцсетях ни к чему не приведет, владельцев ТЭЦ не волнует экология, они только наживаются на коммуналке и все. Сказали же: не нравится - отключим тепло

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