Метеорологи предупредили омичей о вредных примесях в воздухе

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 2 июля, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 21 предприятие города.
Добавим, что сегодня ночью и ранним утром в соцсетях омичи массово жаловались на неприятный запах в городе. В том числе и запах этилмеркаптана. А свои догадки об источниках выбросов даже снабжали фото, призывая горожан самим установить источники газовой атаки.
Да уж, экология и вправду абсолютно не волнует бизнес и коммунальщиков, а ведь природа может и "обидеться" наводнением или засухой.
На фото изображена труба ТЭЦ-4, но вся эта активность в сми и соцсетях ни к чему не приведет, владельцев ТЭЦ не волнует экология, они только наживаются на коммуналке и все. Сказали же: не нравится - отключим тепло